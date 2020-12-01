Новые ограничения из-за COVID-19 вступили в силу в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом вступают в силу ограничения, которые касаются наполняемости концертных залов, театров и кинотеатров.

Залы должны быть заполнены не более чем на 25% от общего числа зрительских мест. Исключения касаются мероприятий, билеты на которые были проданы до подписания постановления о новых ограничениях, то есть до 18 ноября. Прежде наполняемость залов ограничивалась 50%. По-прежнему запрещено продавать билеты без указания зрительского места – в частности, на танцпол.

В Санкт-Петербурге зафиксировано 125907 случаев COVID-19. Вылечились свыше 71 тыс. человек, умерли 5432 пациента с положительным результатом теста на коронавирус. За сутки выявили 3691 случай заражения – число выявленных больных впервые с 25 октября пошло на спад, передает ТАСС.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в городе. В Санкт-Петербурге состоялся несогласованный концерт группы «Чиж & Co», концерт прошел с нарушением санитарных норм по коронавирусу. Кроме того, состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге.