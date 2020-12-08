МИД: Союзное государство успешно прошло испытание 2020 годом

Союзное государство России и Белоруссии, несмотря на все трудности, успешно справилось с вызовами уходящего года, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Уходящий год был действительно непростым для всех. Однако Союзное государство, являющееся нашим совместным с Беларусью достоянием, успешно прошло это испытание», – сказал он ТАСС, обратив внимание на то, что Москва и Минск активно обсуждают дополнительную координацию совместной работы в промышленности, сельском хозяйстве, инновациях, финансах, налогах, тарифном регулировании и миграции, внешней и оборонной политике.

Говоря о пользе от Союзного государства для рядовых граждан, малого и среднего бизнеса, Руденко указал, что в странам удалось достичь вещей, которые прочно вошли в жизнь простых людей и воспринимаются как само собой разумеющееся. «Это равные права граждан России и Белоруссии в сфере медицины, социального и пенсионного обеспечения, образования, свободы передвижения, местожительства и трудоустройства», – отметил он.

Кроме того, указал Руденко, в 2020 году был согласован проект Концепции миграционной политики, который готовится к внесению в союзный Совмин. Также в июне в Минске было подписано российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз, оно повысит транзитный потенциал и туристическую привлекательность России и Белоруссии. Сейчас соглашение проходит процедуру ратификации. Когда эпидемическая ситуация улучшится, будут сняты трансграничные ограничения, а соглашение вступит в силу, гости наших стран смогут свободно путешествовать, посещая живописные места России и Белоруссии.

Руденко также напомнил, что за счет бюджета Союзного государства организуется лечение и отдых детей из районов России и Белоруссии, пострадавших от чернобыльской катастрофы, санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Кроме того, Союзное государство финансирует наукоемкие программы в различных областях – от информационной и пограничной безопасности до гидрометеорологии и дистанционного зондирования Земли из космоса.

«Многое делается в сфере образования. Успехом пользуются олимпиады школьников, конкурсы научно-технического творчества, туристические слеты, военно-патриотические смены учащихся суворовских училищ. К сожалению, некоторые проекты пришлось приостановить из-за пандемии. Сейчас решается вопрос об увеличении числа мест для белорусских студентов в российских вузах. Прорабатывается открытие в республике пунктов приема ЕГЭ, чтобы школьникам не приходилось для этого выезжать в Россию. Большое внимание уделяется культуре», – добавил он.

Замминистра также отметил, что Союзное государство доказало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. «Эпидемия стала проверкой на прочность нашего сотрудничества в области здравоохранения. Как не раз бывало в нашей истории, перед лицом опасности мы еще больше сплотились. В первую волну, когда многие граждане оказались за рубежом, российские авиакомпании возвращали на родину белорусов, а белорусская «Белавиа» – россиян. Cейчас в России гражданам Белоруссии наравне с российскими гражданами оказывается бесплатная скорая и другая медицинская помощь в борьбе с COVID-19. Мы направляли в Беларусь на безвозмездной основе наборы тест-систем для выявления инфекции, респираторы высокой степени защиты», – заявил Руденко.

Он также напомнил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину. «Сто белорусских добровольцев участвовали в клинических исследованиях «Спутника V». Сейчас прорабатываем совместное производство этой вакцины в Беларуси. Думаю, что мы продолжим такое сотрудничество и в отношении «ЭпиВакКороны», – отметил он.

Замминистра также указал, что для России Белоруссия – главный торговый партнер среди стран СНГ и четвертый в мире. В то же время Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии, половина ее товарооборота приходится на нашу страну. «По инвестициям в белорусскую экономику Россия занимает первое место. Они составляют почти 4 млрд долларов. В Белоруссии работает свыше 2 тыс. компаний с участием российского капитала. Реализуются крупные долгосрочные проекты, прежде всего в энергетике. Мы вместе построили Белорусскую АЭС, которая скоро заработает на полную мощность. Она укрепит энергетический суверенитет и безопасность не только Белоруссии, но и всего Союзного государства», – указал Руденко.

Он также отметил, что Россия и Белоруссия договорились совместно реагировать на враждебные шаги со стороны Евросоюза. «На заседании коллегий МИД в Минске мы как раз обсуждали отношения с ЕС в контексте санкций, которые были введены Брюсселем против Минска. Из-за них Беларусь снизила уровень участия в еэсовской программе «Восточное партнерство» и ввела ответные меры против Евросоюза. Как известно, в России и Беларуси действуют единые стоп-листы. Это значит, что иностранцы, которым закрыт въезд в одну из наших стран, становятся невъездными на всей территории Союзного государства. Мы договорились продолжать координировать работу на еэсовском направлении и сообща реагировать на недружественные шаги Брюсселя», – сказал он.

По словам Руденко, такое взаимодействие «является важной составной частью работы по укреплению общего Союзного государства».

Замглавы МИД отметил, что Россия и Белоруссия традиционно тесно сотрудничают на мировой арене, а позиции двух стран совпадают практически по всем вопросам международной повестки. «Каждые два года обновляется Программа согласованных действий в области внешней политики. На ее основе мы координируем работу в международных организациях, включая ООН и ОБСЕ, отношения с НАТО и Евросоюзом», – указал он.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года. Программой действий по реализации договора определены основные направления и этапы интеграции, включая введение единой денежной единицы, объединение энергетической и транспортной систем, создание единого таможенного и экономического пространства, углубление взаимодействия в гуманитарной области, в сферах внешней политики, обороны и безопасности.