В Ленобласти пенсионерку убили из-за 300 рублей На десантном корабле под Мурманском произошло возгорание 8 декабря 2020, 13:42 Текст: Алексей Дегтярев

Под Мурманском на судоремонтном заводе в городе Полярный загорелся трюм десантного корабля «Митрофан Москаленко», сообщили в ГУ МЧС по региону. «В Полярном (ЗАТО Александровск) горит трюм на площади 20 кв. метров, эвакуированы четыре человека. Работает семь единиц техники, к тушению привлечены 25 человек», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. В Мурманске 12 декабря 2019 года произошел пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Причиной оказалась искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли два человека.

