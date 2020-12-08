Национальный центр физики и математики откроют в Сарове

Президент Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации «Росатом» об открытии в Сарове (Нижегородская область) Национального центра физики и математики, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

«Не могу не поделиться с вами, может быть, самой важной для нас новостью года. Во время визита в Саров президент Российской Федерации одобрил нашу инициативу о создании в Сарове на базе ВНИИЭФа национального центра физики и математики, открытие там филиала Московского государственного университета», – сказал Лихачев на научной сессии Общего собрания Российской академии наук, посвященной 75-летию атомной отрасли России.

По словам Лихачева, в будущем центре планируется организовать исследования по широкому кругу проблем современной науки, включая новую физику. «Мы понимаем эту работу как создание, если хотите, академгородка нового типа, своеобразной «долины знаний» за пределами физической защиты собственно федерального ядерного центра. Конечно, мы планируем осуществлять эту работу в прямом взаимодействии с Академией наук, Курчатовским институтом, Московским государственным университетом и правительством Российской Федерации», – добавил глава Росатома, передает РИА «Новости».

Лихачев добавил, что новый центр должен вывести развитие физики на новый этап, открыть новые закономерности. «Нам предстоит очень много сделать, чтобы создать в районе Сарова такой Академгородок-2000 или долину знаний. … Физика, существующая сегодня, зиждется на открытиях середины прошлого века. Все фундаментальные открытия были сделаны в 30-х, 40-х, 50-х годах, описаны математически и были разработаны технологические решения, позволяющие эти знания реализовать в промышленности. Но надо создавать новый этап знаний, без сомнения точно также у него появятся свои промышленные и коммерчески привлекательные решения», – сказал Лихачев.

По его словам, в Сарове будут решены две крайне важные задачи: создан центр притяжения ученых со всей России для работы на новых установках над вопросами и проблемами новой физики, и одновременно он станет колыбелью новых теоретиков, которые откроют новые, неведомые человечеству закономерности, передает ТАСС.

По мнению Лихачева, новый физико-математический центр «станет не только своеобразной меккой российских атомщиков, но и точкой притяжения ученых, молодых специалистов из вузов всей нашей страны, а также образовательных центров».

В конце ноября Путин посетил с рабочим визитом расположенный в Сарове знаменитый Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), где ознакомился с разработками его ученых.

РФЯЦ-ВНИИЭФ основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. В саровском ядерном центре были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ – крупнейший отечественный научный центр, занимающийся оборонными разработками, прежде всего в области ядерного оружия. В 2018 году стало известно, что РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в создании нового российского вооружения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед.