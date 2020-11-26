Путин в Сарове ознакомился с цифровыми продуктами Росатома

Президент России Владимир Путин в четверг во время рабочей поездки в город Саров Нижегородской области ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом».

Как отметили в пресс-службе Кремля, представленные президенту разработки – конкурентоспособные ИТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов, передает ТАСС.

Ранее в четверг Путин возложил цветы к памятнику одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону. Кроме того, согласно программе поездки, президент в Сарове посетит Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны.

Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.

В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй – в феврале 2012 года.

Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.