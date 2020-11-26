Путин прибыл в Саров

Президент России Владимир Путин прилетел в Нижегородскую область, в город Саров, передает телеканал «Россия 24».

В Сарове глава государства оценит разработки знаменитого Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, крупнейшего в стране комплекса, который занимается оборонными разработками и создает гражданские продукты, передает РИА «Новости».

В Сарове президент в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их под своим контролем. В последний раз российский лидер приезжал в Саров в сентябре 2014 года.

Поездка Путина в Саров планировалось на среду, однако была отменена из-за нелетной погоды.