Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки «Спутника V»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Утвердить санитарно-эпидемиологические правила <...> Условия транспортирования и хранения вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции (СOVID-19). Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и действует до 1 марта 2021 года», – цитирует ТАСС документ.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

В среду президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций.