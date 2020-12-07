Партия пенсионеров объявила о планах участвовать в выборах в Госдуму

Президиум центрального совета «Партии пенсионеров за социальную справедливость» принял решение об участии партии в запланированных на 2021 год выборах в Госдуму, органы власти субъектов федерации и муниципальных образований.

«Добиться максимально возможного присутствия Партии пенсионеров в органах государственной, региональной и муниципальной власти мы обязаны ради того, чтобы уважительное отношение к старшему поколению перестало быть пустой декларацией в устах нынешних политиков, а превратилось в реально работающие нормы законов, позволяющие не только старшему поколению, но и всем гражданам России рассчитывать на достойную и комфортную жизнь не в далекой перспективе, а уже сегодня», – заявил председатель центрального совета партии Владимир Бураков, слова которого приводятся на сайте организации.

Он добавил, что Партия пенсионеров не запятнала себя «соглашательской позицией» и не бросается невыполнимыми обещаниями. «Надежды и чаяния 45 миллионов пенсионеров и 17 миллионов тех, кого сегодня называют предпенсионерами, не должны все время разбиваться о бездействие нынешних парламентских партий, занятых исключительно имитацией идеологической борьбы между собой, а, по сути, представляющих одну партию, просто состоящую из разных фракций», – подчеркнул Бураков.

«Мы обращаемся к гражданам страны с понятной программой, которая позволит возродить уважение к представителям старшего поколения, обеспечить достойную жизнь нынешних пенсионеров и гарантировать стабильное будущее более молодым поколениям. Наши предложения – это не набивший всем оскомину популизм. Мы за реальные дела и знаем, как свои предложения реализовать на федеральном и региональном уровнях», – указали в партии.

Там добавили, что намерены добиваться пересмотра невыгодной для подавляющего большинства пенсионеров балльной системы формирования размеров пенсии и ликвидации ПФР и НПФ в пользу новых принципов функционирования пенсионной системы, учитывающей трудовой стаж и заработную плату.

«В целом, Партия пенсионеров не сомневается, что избиратели поддержат наше видение приоритетных направлений развития экономического потенциала страны, совершенствования существующей системы социального и пенсионного обеспечения, предложения по реформированию системы здравоохранения и образования, точку зрения на необходимость возрождения культурных ценностей. … И поэтому мы будем активно участвовать в выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года для достижения поставленной цели», – указали в партии.