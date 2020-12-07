Черный ящик космического корабля «Орел» прошел испытания

Накопитель информации для создаваемого космического корабля «Орел», который по функционалу напоминает черный ящик для самолета, успешно испытан специалистами холдинга «Российские космические системы», сообщили в пресс-службе холдинга.

«Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») успешно провели испытания первого опытного спасаемого накопителя информации СЗИ-2 для перспективного многоразового пилотируемого космического корабля «Орел», – передает ТАСС сообщение РКС.

В пресс-службе уточнили, что устройство обеспечивает регистрацию и надежное сохранение технической информации, учет физиологических параметров космонавтов, а также запись переговоров на борту нового российского корабля. «До конца года запланировано изготовить первый полноценный образец для установки на корабль», – подчеркнули в РКС.

В рамках испытаний опытный образец был сброшен с вертолета с большой высоты, чтобы оценить стойкость к ударному воздействию при скорости встречи с землей в 100 м/с. СЗИ-2 представляет собой прибор, который будет размещаться под креслом. Он состоит из двух блоков сбора информации и одного накопителя в корпусе, который защищен от ударов и высоких температур (может выдержать 30 минут при температуре до 700 градусов).

«В отличие от предыдущей версии СЗИ-М, которая устанавливается на корабли «Союз-МС», в СЗИ-2 объем накопителя увеличен с 4 до 96 Гб. При этом за счет использования современных материалов вес накопителя снизился с 9,5 до 7,2 кг», – пояснили в пресс-службе.

Первый запуск космического корабля «Орел» без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году «Орел» выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

Ранее разработчик рассказал о кресле для космического корабля «Орел».