Московская биржа открылась ростом Московская биржа открылась снижением 7 декабря 2020, 10:12 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,3% – до 3175,3 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,75% – до 1347,2 пункта. Следует из данных Московской биржи.

