Переговоры Британии с ЕС оказались под угрозой окончательного срыва

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7 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 02:25  |  vz.ru
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«Мягкие» санкции дают шанс «Северному потоку – 2»

Германия заговорила о прогрессе в переговорах с США по российскому газопроводу REUTERS/Stine Jacobsen
Со дня на день возобновится достройка «Северного потока – 2» в датских водах. Об этом говорят последние перемещения российских судов в этой акватории. Параллельно в США впервые заговорили о мягком варианте новых санкций против проекта. Значит ли это, что завершению строительства «Северного потока – 2» больше ничего не угрожает?  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как бился за свои убеждения главный церковный диссидент России

Судьба протопопа Аввакума запечатлена в том числе на иконах Поволжская старообрядческая икона
Ровно 400 лет назад родился человек, повлиявший на всю российскую историю, особенно церковную – протопоп Аввакум. Он стал одним из отцов и идеологов старообрядчества, и его фигура до сих пор поражает размахом, литературным талантом и стремлением, не считаясь даже с собственной жизнью, отстаивать свои убеждения. Подробности...
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На войну вакцин отправят туристов

Москва уже начала процесс признания вакцины «Спутник V» на Западе Наталия Федосенко/ТАСС
Евросоюз дискриминационными методами затягивает сертификацию российской вакцины «Спутник V». Эксперты считают: западная «бигфарма» будет стараться не только максимально долго закрывать европейский рынок российской вакцине, но и может попытаться заставить россиян, желающих посетить Европу, прививаться их препаратом. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Всех великих убили женщины

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Пора систематизировать разрушающее воздействие на мировую культуру такого понятия, как «муза» художника. Судим по результатам. Подробности...
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Слухи о смерти литературы верны, но преждевременны

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Технологии развиваются в таком направлении и такими темпами, что слепить фильм, где у тебя будут играть, как настоящие, Аль Пачино и даже Данила Козловский, скоро будет проще, чем придумать для них достойную историю. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Новый миропорядок будет создан русской «невидимой силой»

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Для всего мира Россия будет той страной, которая первая стала говорить о необходимости менять правила игры, первая бросила вызов уходящему гегемону и настойчиво работала над построением нового миропорядка. Подробности...
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Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 10 комментариев

Чубайс как «смутное время» России

Обсуждение: 7 комментариев

Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 15 комментариев
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Переговоры Британии с ЕС оказались под угрозой окончательного срыва

    7 декабря 2020, 01:28

    Текст: Антон Антонов

    Хотя Великобритания и Евросоюз устранили одно из ключевых противоречий, переговоры о формате будущих отношений и свободной торговле могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки, пишут британские СМИ.

    Как заявили источники Guardian в Брюсселе, сторонам удалось согласовать квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании. Однако источники ITV в британском кабмине заявляют, что прорыва на самом деле не произошло, компромисс не достигнут, передает ТАСС.

    При этом по-прежнему сохраняются разногласия относительно условий конкуренции. ЕС требует, чтобы в Великобритании действовали те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и в Евросоюзе. В таком случае Лондону придется соглашаться с нормами ЕС, а не определять собственные. Без такого соответствия ЕС грозит вводить тарифы на британские товары.

    Guardian пишет, что Берлин и Париж настаивают на праве ЕС принимать меры против Лондона, если британские законы не будут соответствовать европейским. Лондон же предлагает просто пересматривать условия торгового соглашения, если расхождения станут слишком сильными. Как пишет издание, переговоры могут окончательно сорваться, если ЕС не пойдет на уступки в ближайшие 48 часов.

    Напомним, представители Евросоюза и Великобритании в очередной раз не достигли договоренностей по соглашению о свободной торговле. Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, в который стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли.


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