Blue Origin заявила о планах отправить на Луну первую женщину-космонавта

Частная американская космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса намерена отправить на Луну первую женщину-астронавта.

«Это двигатель, который доставит первую женщину на поверхность Луны», – говорится в сообщении компании в Instagram.

В Blue Origin отметили, что двигатель будет приводить в действие посадочный модуль Blue Origin National Team HLS. Видео было снято в ходе испытаний в Космическом центре Маршалла в Хантсвилле.

Напомним, НАСА ранее выбрало 11 компаний, которым решило поручить разработку и производство прототипов космических аппаратов для высадки на Луну. В список вошли Aerojet Rocketdyne, Blue Origin, Boeing, Dynetics, Lockheed Martin, Masten Space Systems, Northrop Grumman Innovation Systems, OrbitBeyond, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и SSL.