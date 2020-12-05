Партия прямой демократии и ОП захотели расширить права наблюдателей за онлайн-голосованием

Партия прямой демократии (ППД) и Общественная палата (ОП) готовят поправки к законодательству, расширяющие возможности наблюдателей за электронным голосованием, рассказал член высшего координационного совета ППД, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов.

Артамонов отметил, что для ППД наблюдение и экспертная работа с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) всегда были одной из ключевых тем. Несмотря на то, что 26 ноября генеральный секретарь организации Вячеслав Макаров подал в отставку, партия продолжит развивать эти направления, передает «Коммерсант».

Указывается при этом, что именно Артамонова Макаров рекомендовал на должность нового генсека.

ППД – единственная в России партия, которая имеет экспертную группу из IT-специалистов, в том числе в области безопасности, и математиков. Эта группа не только принимала участие в наблюдении за ДЭГ, но и взаимодействует с разработчиками и операторами платформ электронного голосования, чтобы понимать их устройство и степень надежности.

В данный момент России есть две платформы для ДЭГ. Первая, которую разработал департамент информационных технологий Москвы, была протестирована на выборах в Мосгордуму-2019 и использовалась на голосовании по поправкам к Конституции летом 2020 года в Москве и Нижегородской области.

На региональных выборах осенью 2020 года были задействованы уже две системы: на муниципальных выборах в Москве использовалась столичная платформа, а на довыборах в Госдуму в Ярославской и Курской областях впервые опробовали систему разработки «Ростелекома», Центризбиркома (ЦИК) и Минцифры.

В конце октября зампред ОП Москвы Алексей Венедиктов попросил главу ЦИКа Эллу Памфилову разрешить столице провести ДЭГ на выборах в Госдуму-2021 на своей платформе. Официально она пока не ответила, но в интервью ТАСС не исключила такую возможность.

По словам Артамонова, у наблюдателей за ДЭГ ограниченные возможности: они могут следить лишь за тем, как меняются цифры на мониторе. Речь идет о сверке данных: сколько человек зарегистрировалось на голосование, сколько получили бюллетени, сколько и в какое время проголосовали. Но самого процесса голосования наблюдатель не видит.

Поэтому партия совместно с ОП решила подготовить поправки у избирательному законодательству.

«Это достаточно сложная работа, потому что она упирается в большое количество специфических технических подробностей: мы говорим о наблюдении не как на обычных выборах, кто куда бумажку положил и где подпись поставил, – а об очень серьезных технических вопросах», – отметил Артамонов.

По его словам, наблюдателям нужно дать доступ к центрам обработки данных: «Нужен доступ к детальной статистике голосования, например распределению голосов по времени, доступ к технической статистике системы голосования, то есть полная выгрузка транзакций, длина очередей, отсутствие провалов в приеме бюллетеней».

Последние два пункта, по его словам, пока доступны для наблюдателей лишь «на уровне договоренностей с оператором системы».

Глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев подтвердил, что палата участвует в обсуждении с ППД изменений в законодательство, однако их реализация к выборам в Госдуму-2021, по его словам, будет зависеть от законодателей.

По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, граждане не до конца понимают, как работает система ДЭГ, – у них возникают вопросы к анонимности и учету голосов, что порождает определенное недоверие.

При этом эксперт считает, что противиться общему тренду на цифровизацию тоже невозможно, а значит, надо думать над тем, как повысить доверие к процедуре: «Надо искать пути к тому, чтобы в рамках ДЭГ каждый человек мог быть наблюдателем и имел техническую возможность проверить, как учтен его голос. При этом должна сохраняться гарантия тайны голосования. Кроме того, есть традиционный подход, по которому человек, проголосовавший электронно, должен иметь возможность аннулировать свой голос и проголосовать уже очно».

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов, напротив, не видит проблем с доверием к ДЭГ.

«Дело же не в недоверии к цифровизации. У нас пенсионеры успешно пользуются госуслугами и электронными карточками для оплаты. Просто любой прогресс должен быть хорошо отрегулирован. Поэтому электронному голосованию и нужны понятные и прозрачные механизмы контроля», – считает эксперт.