Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 4 декабря 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня пятницы столбики термометров в Москве покажут 5 градусов ниже ноля, ожидается небольшой снег. К вечеру потеплеет до минус 4 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

