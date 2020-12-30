Первые новейшие вертолеты Ми-28НМ поступили в войска

Вооруженным силам России переданы два первых серийных ударных вертолета модернизированного проекта Ми-28НМ, сообщил источник.

«В рамках контракта на серийную поставку первые два новейших вертолета Ми-28НМ недавно были переданы армейской авиации, подписаны соответствующие акты приема-передачи», – приводит РИА «Новости» слова источника.

Он отметил, что «перед поступлением в строевую часть оба Ми-28НМ пройдут испытания в 929-м Государственном летно-исследовательском центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске». «Перегонка обоих бортов с завода изготовителя в Ростове на аэродром ГЛИЦ ожидается в ближайшее время», – добавил собеседник.

В холдинге «Вертолеты Росссии» (входит в «Ростех») комментировать информацию источника пока отказались.

Контракт на поставку российской армии 98 новейших ударных вертолетов Ми-28НМ в период до конца 2027 года был подписан между «Вертолетами России» и Минобороны на форуме «Армия» летом 2019 года. Первые серийные машины, уточняли тогда в «Ростехе», должны были поступить госзаказчику в 2020 году.

Как отмечал ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов, Ми-28НМ – модернизированная версия вертолета Ми-28Н «Ночной охотник». По словам гендиректора корпорации, машина получила новый двигатель, обновленную авионику, новую прицельно-поисковую систему и возможность управления беспилотниками. У Ми-28НМ выросли максимальная и крейсерская скорости, увеличилась взлетная масса.

Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции. Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания, до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет, в том числе новые вертолетные крылатые ракеты «Изделие 305». Броня машины способна защитить экипаж от бронебойных снарядом калибром до 20 миллиметров.

Разработка новой машины началась в 2009 году, первый полет опытный образец Ми-28НМ выполнил в июле 2016 года.

В ноябре сообщалось, что начато серийное производство двигателя для вертолета Ми-28НМ.