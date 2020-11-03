Начато серийное производство двигателя для вертолета Ми-28НМ

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) приступила к серийному производству новейшего двигателя ВК-2500П, предназначенного для модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ, сообщил исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин.

«По своим техническим возможностям и эксплуатационным качествам ВК-2500П соответствует наиболее современным требованиям, предъявляемым к вертолетным двигателям. В настоящее время мы уже приступили к сборке первых серийных образцов», – передает ТАСС слова Ватагина.

В пресс-службе Ростеха напомнили, что ОДК успешно завершила стендовые испытания нового двигателя. «Силовая установка полностью соответствует заявленным характеристикам и готова к серийному производству», – уточнили в госкорпорации.

Напомним, в октябре 2019 года Ватагин рассказал, что вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию.