Подозреваемый в госизмене ученый работал над гиперзвуковым гражданским самолетом

Арестованный в Москве по делу о государственной измене ученый Анатолий Губанов участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int, свидетельствуют данные научной электронной библиотеки elibrary.ru.

«Исследования ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского) по международному проекту Hexafly-Int. Воеводенко Нина Владимировна, Губанов Анатолий Александрович, Талызин Вадим Алексеевич, Шардин Антон Олегович», – передает ТАСС текст статьи в сборнике трудов конференции.

На научно-технической конференции по аэродинамике, которая прошла в 2017 году, Губанов значится как автор исследования ЦАГИ по международному проекту Hexafly-Int.

Согласно данным электронной библиотеки, за ученым числятся 119 научных работ на русском и английском языках. Среди его научных публикаций труды об исследовании турбулентности при полете на скоростях звука, публикации в рамках выполнения научных работ по международному проекту Hexafly-Int, анализ разработок гиперзвуковых технологий за рубежом, сравнение расчетных и экспериментальных данных по аэродинамике высокоскоростного гражданского самолета, исследования концепций высокоскоростных гражданских самолетов.

В 2017 году гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») Михаил Гордин сообщал, что российские ученые участвуют в международном проекте по разработке высокоскоростного гражданского самолета на водородном топливе Hexafly-Int, способного долететь от Москвы до Сиднея за три часа. Он рассказал, что в этом крупном кооперационном проекте сотрудничают ведущие мировые и российские научные организации: Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ), Летно-исследовательский институт им. М. М. Громова, Московский физико-технический институт, Европейское космическое агентство (ESA), Французский центр аэрокосмических исследований (ONERA), Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и Университет Сиднея.

Лефортовский суд Москвы 3 декабря санкционировал арест Губанова, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 30 суток, то есть до 2 февраля 2021 года. Он находится в СИЗО «Лефортово». Санкция инкриминируемой Губанову статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Сообщалось, что ФСБ подозревает Губанова в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности.