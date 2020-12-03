Роскосмос о прибыли от контрактов с НАСА: Слезы

Ежегодная прибыль Роскосмоса от доставки американских астронавтов на МКС в 2020 году была минимальной, этих средств не хватило бы даже на запуск одной ракеты, сообщила госкорпорация.

«Какая была норма прибыли? Черт его знает. Вообще для контрактов такого уровня и 10-20% уже очень неплохо. То есть речь идет о сумме в 400-800 млн долларов до уплаты налогов. Все равно немало. Правда, не стоит забывать, что это сумма за 16 лет, а значит, речь идет о 25-50 млн долларов в год, опять-таки до уплаты налогов. С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики – слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя «Союз», даже без учета полезной нагрузки», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram-канале госкорпорации в ответ на публикацию в этом мессенджере о том, что с 2005 года корпорация получила 4 млрд долларов от НАСА.

«Это общая сумма контрактов, выполненных Роскосмосом для НАСА, то есть это выручка, а никак не прибыль. На эту сумму Роскосмос оказывал НАСА услуги по обучению астронавтов, созданию пилотируемых космических кораблей, скафандров, доставке астронавтов на орбиту МКС. И поверьте, норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из НАСА и их внутренним аудитом. Возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов – просто не было», – заключили в Роскосмосе.

В октябре был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Ситуацию с новым уголовным делом по Восточному комментировали в Роскосмосе.