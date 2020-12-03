Микроавтобус со школьниками попал в ДТП в Краснодарском крае

Микроавтобус «Газель», перевозивший школьников с места учебы, столкнулся с легковым автомобилем в Абинском районе Краснодарского края, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. «Газель» перевозила школьников с места учебы по маршруту», – сообщили в пресс-службе.

Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что для осмотра в медицинские учреждения доставлены шесть человек, среди них есть несовершеннолетние.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что у водителя легкового автомобиля, по предварительной версии, перелом ключицы, трое детей в автобусе получили ссадины и ушибы, еще у одного ребенка зафиксировано подозрение на трещину в бедре.