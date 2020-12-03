Победители «Большой перемены» рассказали о планах на будущее

Школьники, победившие на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – рассказали о планах на будущее и том, как распорядятся выигрышем.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал «Большой перемены», всего в конкурсе приняли участие более 1 млн школьников. Победителями конкурса стали 600 человек: 300 учеников 9-10 классов и 300 учеников 11 классов, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Одиннадцатиклассники получили по 1 млн рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения, и дополнительные баллы к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса получат путевки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получат финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения, а педагоги, подготовившие победителей, получат специальные призы от партнеров конкурса «Большая перемена» – Сбербанка, ГК «Росатом» и «РЖД» – по 150 тыс. рублей, путевки в «Mriya Resort & Spa» и возможность пройти курсы повышения квалификации по специальным программам партнеров.

Девятиклассница Наталья Авдеева из Саратова занимается танцами уже 12 лет. В конкурсе она выбрала направление «Твори!», потому что мечтает связать свою жизнь с искусством. На этапе решения кейсовых заданий девушка решила создать танцевальный видеоролик, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В ролике в танце показана жизнь девушки до войны, во время и после, а также то, как мы – молодое поколение, относимся к такому событию. В итоге у меня получился танец на 16 минут в разных стилях. Прежде всего для меня был важен опыт, который я получила при реализации своей идеи: я научалась монтировать видео, собрала много информации о костюмах и музыке того времени», – рассказала она.

Свой приз школьница планирует направить на мастер-классы от известных профессиональных танцоров и на покупку гаджетов, чтобы развивать свои соцсети.

Иван Шишкин из Кирова учится в 11 классе. В конкурсе «Большая перемена» выбрал вызов «Создавай будущее!», потому что увлечен компьютерными технологиями. В школе он работает над созданием виртуального музея физики и уже создал сайт для школы.

Кейсом на дистанционном этапе конкурса у Шишкина была разработка концепции компьютерной игры. Вместе с товарищем-программистом и педагогом-наставником школьник создавал компьютерную игру для детей младшего и среднего школьного возраста.

«В моей игре каждый может ощутить себя «искусственным интеллектом» и проработать различные жизненные ситуации в этой роли. Прежде всего, эти ситуации связаны с безопасностью: как правильно перейти дорогу, увидеть опасность, потушить пожар и так далее. Я уверен, что, вопреки существующим спорам, искусственный интеллект может помогать человеку, и в будущем мы сможем применять его в самых разных сферах», – отметил Иван Шишкин.

Свой приз юноша планирует направить на образование и профессиональное развитие. Для дальнейшей работы ему необходим профессиональный ноутбук с мощным процессором.

Одиннадцатиклассник Даниял Шабанов – участник вызова конкурса «Познавай Россию» – живет в городе Махачкала Республики Дагестан, хочет поступить в РНИМУ имени Пирогова на бюджетное отделение, и тогда отложить приз на оплату ординатуры. Мечтает стать детским хирургом.

«Выбирая профессию врача, ты должен понимать, что в будущем жизни пациентов будут зависеть от тебя. Поэтому нужно учиться усердно», – убежден он.

Сестра Шабанова работает детским врачом в Москве, и юноша рассчитывает, что в будущем в их семье будет настоящая медицинская династия.

«Мой кумир – Леонид Рошаль, он великолепный мастер своего дела, и я восхищаюсь его профессионализмом. Если бы мечта сбылась, я бы поговорил с Леонидом Михайловичем о моем выборе профессии, о том, как перебороть страхи в медицине, и на что лучше опираться в будущем во время учебы», – рассказал Даниял Шабанов.

Мария Мирошник из Самары участвовала в направлении конкурса «Твори!». Она учится в 9 классе и уже стала автором четырех книг, которые продаются в популярных онлайн-библиотеках по всей стране. Среди них – трилогия «Дневник дылды» – романтическая история о девушке с высоким ростом, о том, как она справилась со своими комплексами.

«Я пишу в жанре Young Adult (молодежное направление современной литературы), в основном про романтику и саморазвитие. Мне нравится наблюдать за тем, как мои главные героини взрослеют и становятся все более самостоятельными и независимыми. Это делает их своеобразными примерами для подражания», – рассказала Мирошник.

Также девушка изучает программирование, и увлекается живописью – окончила художественную школу. Свой приз школьница планирует потратить на продвижение книг.

Сергей Абросимов живет в городе Красноуфимске Свердловской области. Учится в 11 классе, в конкурсе участвовал в направлении «Будь здоров!».

«Вызов отражает мое жизненное кредо, я профессионально занимаюсь спортом и обоими руками поддерживаю ЗОЖ. Я считаю, что в профессии важно задействовать не только умственные, но и физические возможности. Поэтому я решил продолжить семейную традицию и пойти по стопам отца, в спасатели. Он служит в рядах МЧС», – сказал школьник.

Поступать он планирует в Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС, направление, которое он выбрал – техносферная безопасность. Свой приз Абросимов не планирует тратить в ближайшее время, потому что рассчитывает вложить его в будущем в покупку квартиры.