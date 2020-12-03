Минобороны потребовало 1 млрд рублей с «дочки» концерна «Алмаз-Антей»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны, требующего взыскать более 956 млн рублей с АО «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит», входящего в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 2 декабря, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела на данный момент не указаны, передает РИА «Новости».

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на котором трудятся 125 тыс. человек. Основной российский разработчик и производитель систем, средств и комплексов ПВО. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

Ранее Московский арбитражный суд оставил без рассмотрения исковое заявление Минобороны к концерну ВКО «Алмаз-Антей», в котором военное ведомство требовало заключить лицензионное соглашение по интеллектуальной собственности поставляемой на экспорт ЗРС С-300.