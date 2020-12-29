Российский миллиардер назвал ипотеку рабством

Российский предприниматель, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков считает, что ипотека является одним из видов современного рабовладения, поскольку заемщик «начинает зависеть от кредитных выплат и перестает думать рационально».

«Ипотека выглядит, как безобидная штука – надолго взял, потихонечку платишь и так далее. На самом деле это вид современного рабовладения», – заявил Рыбаков в видео, опубликованном на его Youtube-канале, передает Ura.ru.

Рыбаков подчеркнул, что ипотека порождает у человека страх потери. По его словам, заемщик начинает переживать по поводу возможной потери работы и испорченной кредитной репутации. Из-за этого он еще больше начинает зависеть от кредитных выплат и перестает думать рационально.

Миллиардер осудил людей за желание иметь собственное жилье. По его словам, в настоящее время арендовать квартиру более выгодно.

Миллиардер Игорь Рыбаков родился в 1972 году в Магнитогорске Челябинской области. Основной актив бизнесмена – компания «Технониколь», которую он основал совместно с однокурсником еще во время учебы в институте. К 2015 году фирма вошла в Топ-200 крупнейших частных компаний в России по версии Forbes.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры с начала года разбогатели на 486 млн долларов. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года выросло на 486 млн долларов из-за активного роста на мировых фондовых рынках, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).