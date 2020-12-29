Россияне выразили желание получать зарплату каждую неделю

Еженедельные выплаты предпочли бы 20% россиян, более четверти из них (6%) заявили, что хотели бы получать зарплату каждый день, свидетельствуют данные опроса.

Получать зарплату ежедневно или еженедельно хотели бы россияне с доходом до 30 тыс. рублей в месяц (31%), приводит ТАСС данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob по заказу финтех-компании «Деньги Вперед».

9% опрошенных устроили бы ежемесячные выплаты, таковых больше всего среди респондентов моложе 24 лет (12%), а также с доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (12%). Большинство (68%) предпочитает привычную схему выплат дважды в месяц.

Опрос проводился 9-14 декабря 2020 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян.

Ранее опрос показал, что большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тыс. рублей.