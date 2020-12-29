Эксперты оценили версию о совершении Навальным госизмены

Адвокаты оценили версию о том, что выступление Алексея Навального в Европарламенте по поводу антироссийских санкций подпадает под действие статьи о госизмене, и дали прогноз дальнейшего развития событий в правовом поле.

Навальный принял участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. В ходе своего выступления блогер предложил конкретную схему введения новых санкций против России, а также назвал их цели, передает РАПСИ.

Вывод о том, несут ли формулировки Навального консультационный характер, имеет принципиальное значение, поскольку именно от этого определения зависит решение вопроса, совершил ли он государственную измену. Согласно ст. 275 УК РФ, это тяжелое преступление, в частности, может быть совершено в форме оказания «консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности России».

Адвокат Александр Арутюнов считает, что у правоохранительных органов есть все основания для возбуждения уголовного дела в отношении Навального по ст. 275 УК РФ.

«Само выступление Навального [в Европарламенте] есть повод для возбуждения уголовного дела, а в этом выступлении еще и существуют данные, которые свидетельствуют о том, что в его действиях имеют место признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – отметил юрист.

«Но я должен сказать, что вообще приговор по делу «Ив Роше», и решение, если оно состоится, по ст. 128.1 УК РФ [клевета в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко] – это все, конечно, еще были «цветочки». Обвинение по ст.275 УК России – обвинение очень серьезное, как говорится, хуже не бывает. На мой взгляд, эти его советы в ходе выступления в Европарламенте по поводу введения санкций в отношении нашей страны, могут быть расценены как консультационная помощь иностранной организации», – считает Арутюнов.

С ним согласен адвокат Александр Зорин, который напомнил об истоках появления этой статьи Уголовного кодекса в действующей формулировке. «Во время Великой Отечественной войны коллаборационисты из числа граждан нашей страны выдавали партизан фашистам, помогали немцам сбрасывать бомбы с самолетов точно на жизненно важные объекты, на расположение советских войск. Эти действия назывались просто предательством и карались расстрелом на месте», – отметил адвокат.

«Сейчас время не военное, однако против России идет новая не объявленная и подлая информационно-финансовая гибридная война: боевые действия XXI века – это антиправовые санкции по подрыву и уничтожению целых отраслей экономики и массовый удар по благосостоянию наших граждан. И современное предательство, на юридическом языке, сейчас называется – государственная измена.

Это понятие четко прописано в ст. 275 УК РФ, и действия блогера Алексея Навального по оказанию консультационной помощи иностранному государству, международным организациям в целях подрыва безопасности нашей страны очевидно попадают под признаки указанного выше особо тяжкого преступления», – подчеркнул Зорин.

Содержание выступления Навального в Европарламенте прокомментировал адвокат Дмитрий Аграновский, которому характер выступления блогера напомнил советских общественных деятелей, «один из которых призывал оказывать давление на Советский Союз, а второй – применить ядерное оружие».

«Навальный в ходе этого выступления призывал совершить действия, которые причинят серьезный ущерб так называемым олигархам, а по факту это будет ущерб экономике России. Мы в капиталистическое время живем, удар по бизнесу – это удар по экономике и, в конечном счете, по обществу, потому что все взаимосвязано… Действительно призывы были именно к причинению экономического ущерба стране, убрать все полутона», – пояснил Аграновский.

По поводу причин столь радикального решения Навального свои предположения высказал адвокат Арутюнов. По его мнению, находясь в Германии Навальный решил не возвращаться в Россию и просто «пошел в разнос». Своим выступлением он фактически публично продемонстрировал это намерение. В этой связи высока вероятность того, что в ближайшее время встанет вопрос о его экстрадиции.

«Если предположить, что дело по данной статье [275 УК РФ] возбудят, Навальному заочно будет предъявлено обвинение, и приговор в отношении него будет вынесен обвинительный, то со временем, Генеральная прокуратура России сможет выступить с ходатайством к властям Германии о том, чтобы этот господин был выдан РФ для исполнения решения российского суда», – добавил Арутюнов.

Адвокат отмечает, что сложность задачи, которая встанет перед следственными органами в случае возбуждения дела в отношении Навального по ст .275 УК РФ, может заключаться в отсутствии прецедентов – похожих дел (о публичном консультировании иностранной организации) на его памяти не было.

«Тем не менее, отсутствие такого рода дел вовсе не означает, что ст. 275 УК РФ не может быть применена в отношении господина Навального в данном случае. Когда он в ходе выступления дает конкретные советы, консультацию членам Европарламента о том, что нужно принять такие, такие и такие – то есть конкретные – санкции, это все-таки уже консультация. Он бы мог просто сказать, что в отношении России должны быть приняты санкции, и тогда вполне имел бы возможность защищаться, утверждая, будто лишь высказал свое мнение. Но есть четкая грань между государственной изменой и мнением частного лица. Когда Навальный озвучивает конкретные способы использования тех или иных санкций, то это уже можно расценивать как консультационную помощь», – заключил Арутюнов.

Ранее политолог Алексей Мухин заявил газете ВЗГЛЯД, что есть уже все основания для следственных действий в отношении Навального по подозрению в государственной измене.

Напомним, Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что Россия готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США.