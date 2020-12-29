Названы главные причины техногенных аварий в 2020 году «Самый большой ребенок в мире» умер в Кабардино-Балкарии 29 декабря 2020, 09:20 Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как «самый большой ребенок в мире», умер в Кабардино-Балкарии. «Ушел из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», – сообщил в Instagram тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Губжев Бетал (@gubzhev_betal) Хатохову был 21 год. Причина смерти мужчины не раскрывается. Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2003 году. К двум годам он весил уже 34 килограмма, в семь лет – 115, а в 13 – около 180 килограммов, передает РИА «Новости».

