В Исаакиевском соборе впервые отменили службу на Рождество

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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
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До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария
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Коронавирус-мутант из Британии

Обсуждение: 4 комментария

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
  • Дома с семьей и близкими

  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
  • До 1 тысячи рублей

  • От 1 до 5 тысяч рублей

  • От 5 до 10 тысяч рублей

  • От 10 до 25 тысяч рублей

  • Более 25 тысяч рублей

  • Не планирую дарить подарки
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    В какой обстановке вы будете встречать Новый год?

    В Исаакиевском соборе впервые отменили службу на Рождество

    28 декабря 2020, 20:08

    Текст: Вера Басилая

    Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» закроют для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея.

    Отмена богослужений на Рождество в соборе произошла впервые за время открытия. Планируется, что церковные службы возобновятся с 11 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря музея-памятника Игоря Стахеева.

    Эти меры были приняты в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

    Напомним, власти Санкт-Петербурга полностью запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). При этом ресторанам и кафе разрешилиоткрывать зимние террасы в период новогодних праздников, их площадь не может превышать площадь самого предприятия общепита. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.


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    В Германии возникли проблемы с вакцинацией от COVID-19

    28 декабря 2020, 03:30

    Текст: Алина Назарова

    Несколько районов Баварии вынужденно перенесли запланированное на воскресенье начало вакцинации от коронавируса из-за недочетов в соблюдении технических требований при транспортировке вакцин Pfizer/BioNTech, сообщает агентство DPA.

    Вакцина компаний Pfizer и BioNTech требует особого протокола при распределении с производственных точек – она может храниться до 15 дней при температуре минус 70 градусов Цельсия, до пяти дней в холодильнике. Поэтому при доставке используются коробки с сухим льдом. В девяти округах Баварии не удалось установить с достоверностью, что это условие доставки было соблюдено и вакцины действительно хранились при нужной температуре, поэтому решили не вакцинировать ими людей.

    «Интегрированный протокол охлаждения показал, что задокументированная температура во время транспортировки была три градуса Цельсия, а затем минус один градус. До нынешнего момента мы не могли подтвердить с медицинской точки зрения, что вакцины можно без колебаний применить», – рассказал глава окружного управления Аугсбурга Мартин Зайлер, передает РИА «Новости».

    Причиной этого могла стать неисправность охлаждающей системы в коробках, где хранили вакцины. Власти Аугсбурга пока не решили окончательно, можно ли считать вакцины забракованными.

    Аналогичные ситуации сложились в ряде других районов Баварии, всего затронуты девять районов из почти 100 районов и внерайонных городов этой федеральной земли. В BioNTech оценили такой уровень проблемных территорий как «незначительный».

    В Германии, как и в остальных странах ЕС, с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов. 

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    Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

    28 декабря 2020, 19:14

    Текст: Ксения Панькова

    Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

    Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости».

    «То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24».

    При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять.

    «А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

    Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

    В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

    Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».

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    Алису Фрейндлих госпитализировали в Петербурге с коронавирусом

       28 декабря 2020, 12:49
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих госпитализирована в клиническую больницу № 122 им. Л.Г. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус», сообщили в медучреждении.

    «Да, лежит [в больнице], и дочь ее тоже. В обычной палате», – передает ТАСС со ссылкой на источник. У обеих выявлен коронавирус.

    Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Популярность в кино ей принесла комедийная мелодрама Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), в которой актриса сыграла Людмилу Прокофьевну Калугину. После выхода фильма Фрейндлих была признана актрисой года по версии журнала «Советский экран». Также актриса исполнила роли в фильмах «Полосатый рейс» (1961), «Соломенная шляпка» (1974), «Старомодная комедия» (1979), «Жестокий романс» (1984), «Подмосковные вечера» (1994), «На Верхней Масловке» (2005), «Линия Марты» (2014) и других картинах.

    Фрейндлих более 20 лет проработала в Театре им. Ленсовета, она сыграла в общей сложности порядка 30 ярких ролей. В 1983 году перешла в труппу БДТ, в репертуаре этого театра у актрисы сейчас пять спектаклей, в том числе созданных специально для нее. 

    Ранее коронавирус выявили у народной артистки России Ирины Муравьевой.

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    Посол России сказал, когда первая партия «Спутник V» поступит в Белоруссию

    27 декабря 2020, 21:45

    Текст: Ксения Панькова

    Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

    «Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации», – цитирует ТАСС Мезенцева.

    Посол России высоко оценил профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию российской вакцине «Спутник V». «Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно», – отметил российский посол.

    Напомним, 21 декабря в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства.

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    Израильтянин умер от сердечного приступа после прививки вакциной Pfizer

    28 декабря 2020, 15:25

    Текст: Абдулла Шакиров

    Пожилой израильтянин умер от сердечного приступа после прививания вакциной от коронавируса американской компании Pfizer, сообщило министерство здравоохранения Израиля.

    Мужчина страдал сердечным и онкологическим заболеваниями и уже перенес ранее несколько сердечных приступов. Предварительная проверка не выявила взаимосвязи c вакцинацией, передает РИА «Новости».

    Минздрав Израиля собрал специальную комиссию по расследованию инцидента. Отмечается, что массовая вакцинация от коронавируса началась в Израиле 20 декабря. Первыми вакцину получили медработники, студенты-медики, сотрудники гериатрических заведений и представители органов власти. На втором этапе вакцинации в стране прививают граждан старше 60 лет и людей из групп риска.

    В начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек. Четверо скончавшихся получили плацебо, двое – саму вакцину. Один из пациентов в группе вакцинируемых страдал ожирением и атеросклерозом, он умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго погибшего добровольца остановилось сердце спустя 60 дней после введения второй дозы.

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    Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 19 млн

    28 декабря 2020, 02:25

    Текст: Алина Назарова

    Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

    По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 19 000 572, скончались 332 145 пациентов с COVID-19, передает РИА «Новости».

    Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии.

    Тем временем полиция штата Нью-Йорк открыла расследование после появления информации о том, что сеть медицинских учреждений, предположительно, мошенническим путем получила вакцины от нового коронавируса и предлагала их частным лицам.

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    В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

    27 декабря 2020, 23:18

    Текст: Алина Назарова

    За сутки в Москве умерли 76 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

    «В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

    Всего в столице зарегистрировано 10 989 летальных исходов из-за коронавируса. 

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    Кремль объяснил, почему Путин пока не привился от COVID-19

       28 декабря 2020, 13:32
    Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Тот факт, что президент Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, не отражается на доверии населения к российской вакцине от COVID-19, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В частности, представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, отражается ли «промедление Путина» на доверии к российской вакцине, передает РИА «Новости».

    «Никоим образом! Никакой связи мы здесь не усматриваем. А после заключения Министерства здравоохранения по одной вакцине, потом последуют другие вакцины, собственно, потом уже и президент примет решение, он об этом говорил», – сказал он.

    Представитель Кремля напомнил, что в регионах страны вакцинация уже началась. «Во все российские регионы уже направлены первые, а в ряд регионов и последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться», – добавил он.

    По словам Пескова, Путин не мог строить конкретные планы вакцинации от коронавируса без заключения Минздрава о безопасности «Спутник V» для лиц старше 60 лет. 

    «Безусловно, без такого заключения де-юре и де-факто, конечно, президент не мог в прикладном плане планировать собственную вакцинацию. Он сам об этом сказал, что он будет вакцинироваться, но сам об этом скажет, когда и как это произошло», – сказал он. 

    Пресс-секретарь добавил, что президент сам примет решение, когда и как сообщить о вакцинации.

    Ранее Песков заявил, что президент России будет прививаться от коронавируса, он ждал завершения всех формальностей. 

    Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания граждан старше 60 лет.

    Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.

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    Турция потребовала от авиапассажиров предоставлять тесты на коронавирус с 30 декабря

    28 декабря 2020, 12:41

    Текст: Елизавета Булкина

    Авиапассажиры с 30 декабря должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус при въезде в Турцию, сообщил турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines.

    «Все авиапассажиры, прибывающие в Турцию, в том числе с пересадкой, с 0.00 (совпадает с мск) 30 декабря, должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в их странах не более чем за 72 часа до вылета. Детям до шести лет тест не нужен. Не имеющие такого теста в распечатанном или электронном виде к полету допускаться не будут», – передает заявление авиакомпании РИА «Новости».

    Введение данной меры решили отложить на два дня, так как до этого власти Турции обязали с 28 декабря прибывающих в республику авиапассажиров предоставлять перед вылетом отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

    В связи с ростом числа случаев коронавируса власти Турции последовательно ужесточают ограничения как для граждан страны, так и для туристов. Так, 22 декабря в отелях страны запретили все развлекательные новогодние программы. Президент страны Тайип Эрдоган 14 декабря объявил о введении непрерывного комендантского часа с 21.00 31 декабря до 05.00 4 января в рамках борьбы с распространением коронавируса. При этом власти решили, что комендантский час не будет распространяться на иностранных туристов.

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    Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины

       28 декабря 2020, 20:22
    Фото: Абзал Калиев/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.

    «Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране.

    В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

    Путин подчеркивал, что Россия готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.

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    Тюменский губернатор объяснил запрет мыться в банях по ночам

       28 декабря 2020, 19:21
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Губернатор Тюменской области Александр Моор объяснил, зачем в регионе вводится запрет работы бань и саун в ночное время.

    «Я буквально недавно подписал дополнительные ограничения, связанные с работой в ночное время бань и саун – о том, что им запрещено работать с 23.00 до 6.00 по аналогии с предприятиями общественного питания. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – приводит РИА «Новости» слова губернатора, сказанные им на прямой линии с жителями области, которую транслировали в соцсети «ВКонтакте».

    «Сделали это мы для того, чтобы исключить этот пробел, потому что некоторые стали им пользоваться для того, чтобы проводить новогодние корпоративы в банях. Я думаю, что помыться в банях можно в дневное время», – добавил он.

    За минувшие сутки в регионе зарегистрированы 157 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 22 895). За весь период пандемии в Тюменской области скончались 193 пациента с коронавирусом.

    Ранее главный инфекционист департамента здравоохранения столицы Светлана Сметанина порекомендовала воздержаться от приглашения на дом Деда Мороза и Снегурочки, а также предложила встретить праздник в лесу или на даче, в ограниченном кругу людей.

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    В Германии восемь человек по ошибке получили пятикратную дозу вакцины Pfizer

    28 декабря 2020, 19:34

    Текст: Ксения Панькова

    В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых получили по ошибке пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech, сообщили местные власти.

    Администрация района Передняя Померания – Рюген, в который входит Штральзунд сообщила, что в городе 27 декабря 2020 года семеро работниц и один работник (в возрасте от 66 до 82 лет) получили пятикратную дозу доставленной вакцины фирм BioNTech и Pfizer, передает РИА «Новости».

    «Когда ошибка была выявлена, затронутые лица были проинформированы и отправлены домой. С этого момента они находятся в постоянном контакте с районным управлением здравоохранения», – говорится в сообщении.

    Глава администрации района Штефан Керт сообщил, что четверо человек находятся под стационарным наблюдением в клинике в качестве меры предосторожности, у них зафиксированы «симптомы, аналогичные гриппу». «Я глубоко сожалению об этом инциденте. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Желаю всем затронутым, чтобы у них не проявилось тяжелых побочных эффектов», – приводятся в сообщении слова Керта.

    Администрация также уточнила, что компания BioNTech в ходе испытаний на первой клинической фазе давала испытуемым большие, чем требуется, дозы вакцины «без тяжелых последствий». «Не было зарегистрировано долгосрочных, нежелательных последствий. Локальные реакции в месте введения вакцины и системные изменения (в большинстве - схожие с гриппом симптомы) зависели от дозы, как правило, были временными и легкой или средней тяжести», - говорится в сообщении.

    27 декабря первые партии вакцины Biontech/Pfizer поступили в Германию, они в равных долях распределены между 16 федеральными землями, заявил глава Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет. Первой прививку от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина, которая проживает в доме для престарелых в федеральной земле Саксония-Ангальт

    Напомним, первичный анализ результатов третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса от американских биотехнологических компаний Moderna и Pfizer показал эффективность препарата в 94,1%, при тяжелой форме заболевания – в 100%. Между тем в начале декабря при испытаниях вакцины Pfizer в США погибли шесть человек.

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    В Biocad оценили риск задержки поставок «Спутник V» из-за сложностей производства

    28 декабря 2020, 12:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Сложности, которые могут возникнуть при производстве компонентов для российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не станут причиной задержки поставок, заявил генеральный директор биотехнологической компании Biocad Дмитрий Морозов в интервью телеканалу «Россия 24».

    «Они [компоненты вакцины] технологически разные, производство каждого из компонентов имеет отличия в технологии. Одна технология производится более спокойно и быстро, вторая технология имеет свои особенности, но это не является причиной для задержек поставки вакцин, ну и тем более для того, чтобы не обеспечить в полном объеме для населения страны», – передает его слова ТАСС.

    Напомним, 16 декабря Biocad начала поставки «Спутник V» для масштабной вакцинации от коронавируса в России. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%.

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    В России за сутки выявлено 27,7 тыс. случаев коронавируса

       28 декабря 2020, 10:48
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6253, Санкт-Петербурге – 3748, Московской области – 1606.

    Всего в стране выявлено 3 078 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 471 309 человек, из них 20 480 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 487 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 55 265 человек.

    Накануне, 27 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28 284. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 497. 

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Медики рассказали о состоянии Фрейндлих

    28 декабря 2020, 14:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Госпитализированная с коронавирусом Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится на кислородной поддержке, но не на аппарате ИВЛ, она в стабильном, но тяжелом состоянии, сообщила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

    «Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное», – передает слова представительницы медучреждения РИА «Новости».

    «До того, как Алису Фрейндлих госпитализировали к нам по «скорой», она неделю лежала дома с очень небольшим поражением легких… Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением», – добавила собеседница агентства.

    Больница обеспечивает актрису всеми необходимыми лекарственными препаратами в рамках таргетной терапии.

    Ранее сообщалось, что Фрейндлих и ее дочь госпитализированы с коронавирусом.

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