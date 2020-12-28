Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных

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28 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:48  |  vz.ru
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Российскую экономику выручила цифровая мобилизация

Одной из главных примет экономики 2020 года стал взлет курьерских услуг Евгений Биятов/РИА Новости
Уходящий 2020 год для российской экономики оказался парадоксальным. Коронавирусный кризис сильно ударил по многим отраслям, но для ряда других он послужил причиной мобилизации, ажиотажного спроса и даже взрывного роста. А главным инструментом этого роста стала перестройка всей экономики на цифровые рельсы, «цифровая мобилизация». Какую роль во всем этом сыграла государственная политика и поддержка? Подробности...
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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Коронавирус произвел ревизию в культуре

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Как ни парадоксально, после всех карантинов ситуация может переломиться. Изоляция взрыхляет почву новых возможностей, перекраивая карту зрительских привычек и устоявшихся традиций производителей культурного досуга. Стихия разрушила, но обязательно вырастет что-то новое. Подробности...
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До такого либерализма мы еще не доросли

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится. Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев… Они что, могут улучшить репутацию судов? Подробности...
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Приход белого дракона или несостоявшийся конец света

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
С началом запусков Crew Dragon Роскосмос лишился очень выгодных контрактов на доставку астронавтов кораблями «Союз». Это не критично для бюджета госкорпорации, но, безусловно, неприятно. Подробности...
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Коронавирус-мутант из Британии

Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

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ВКС России получили на вооружение первый Су-57

Воздушно-космические силы России получили на вооружение первый серийный истребитель пятого поколения Су-57. Перед поступлением в строевую часть машина пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центре в Ахтубинске
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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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Сколько вы планируете потратить на новогодние подарки?
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    Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных

       28 декабря 2020, 19:15
    Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Высказывание присяжных о том, что солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заслуживает снисхождения, означает, что суд применит к нему низший порог наказания, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

    Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году в воинской части застрелил восемь человек, суд единогласно признал виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом присяжные заседатели отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.

    «В случае, если присяжные заседатели во время вердикта указывают, что человек заслуживает снисхождения, это основание для того, чтобы суд применил к нему низший порог наказания, который предусмотрен санкцией статьи. Поэтому это очень важный момент, который позволит подсудимому получить не такой высокий срок», – говорит Горгадзе.

    Соответственно, согласно данному утверждению, Шамсутдинову не могут назначить более двух третей максимального срока наказания по его статье, поскольку это и есть низший порог наказания, поясняет собеседник.

    «Снисхождение к подсудимому применяется, если признается, что человек находился в таких жизненных обстоятельствах или мотив совершения им преступления был таков, что он заслуживает снисхождения. То есть одна история, это когда человек ограбил кого-то и убил, а другая – когда он действовал в состоянии, когда был доведен до крайней меры морального мучения и поэтому совершил преступление. Здесь очень большая разница. Вот в таких ситуациях, как во втором примере, он заслуживает снисхождения», – объясняет адвокат.

    Эксперт добавил, что при этом смягчающие обстоятельства (признание вины, выплата компенсации семье пострадавшего и т.д.) никак не относятся к снисхождению. «То есть к этому имеет отношение именно его поведение и причина, по которой он совершил преступление», – резюмировал Горгадзе.

    Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском Крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной.


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