Адвокат объяснил, почему Шамсутдинов заслужил снисхождение присяжных

Высказывание присяжных о том, что солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь человек, заслуживает снисхождения, означает, что суд применит к нему низший порог наказания, заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе.

Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который в прошлом году в воинской части застрелил восемь человек, суд единогласно признал виновным в убийстве нескольких сослуживцев, а также в покушении на убийство. При этом присяжные заседатели отметили, что подсудимый заслуживает снисхождения.

«В случае, если присяжные заседатели во время вердикта указывают, что человек заслуживает снисхождения, это основание для того, чтобы суд применил к нему низший порог наказания, который предусмотрен санкцией статьи. Поэтому это очень важный момент, который позволит подсудимому получить не такой высокий срок», – говорит Горгадзе.

Соответственно, согласно данному утверждению, Шамсутдинову не могут назначить более двух третей максимального срока наказания по его статье, поскольку это и есть низший порог наказания, поясняет собеседник.

«Снисхождение к подсудимому применяется, если признается, что человек находился в таких жизненных обстоятельствах или мотив совершения им преступления был таков, что он заслуживает снисхождения. То есть одна история, это когда человек ограбил кого-то и убил, а другая – когда он действовал в состоянии, когда был доведен до крайней меры морального мучения и поэтому совершил преступление. Здесь очень большая разница. Вот в таких ситуациях, как во втором примере, он заслуживает снисхождения», – объясняет адвокат.

Эксперт добавил, что при этом смягчающие обстоятельства (признание вины, выплата компенсации семье пострадавшего и т.д.) никак не относятся к снисхождению. «То есть к этому имеет отношение именно его поведение и причина, по которой он совершил преступление», – резюмировал Горгадзе.

Напомним, осенью 2019 года солдат-срочник Шамсутдинов, служивший в Забайкальском Крае, открыл огонь по сослуживцам. В результате погибли восемь человек. Рядовой тогда объяснил свой поступок дедовщиной.