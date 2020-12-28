На дистанционку перевели 65% российских студентов В России провели почти 90 млн тестов на COVID-19 28 декабря 2020, 09:04 Более 89,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, отчитался Роспотребнадзор. За последние сутки сделано 416 тыс. тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «В РФ проведено более 89,5 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 660009 человек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Напомним, за предыдущие сутки в России было выявлено 28,2 тыс. случаев коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса.

