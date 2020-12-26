В Германии мошенники разослали фальшивые приглашения на вакцинацию от COVID

В Германии мошенники перед началом в стране вакцинации от COVID-19 разослали фальшивые приглашения с предложением оплатить 6 тыс. евро за прививку, сообщают местные СМИ.

Приглашения на платную вакцинацию с конкретной датой и временем получили жители района Рейн-Пфальц. За изготовлением фальшивок могут стоять противники вакцинации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию SWR.

Власти земли Рейнланд-Пфальц заявили, что для прохождения вакцинации и получения времени приема в этой связи нужно лично обратиться в земельное ведомство по вопросам здравоохранения и заполнить формуляр. Старт вакцинации в специальных центрах начнется в земле не ранее января. 27 декабря мобильные бригады, согласно национальному плану, начнут доставлять вакцины и делать прививки в домах престарелых.

Ранее генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток предупреждал, что вакцины от коронавируса станут самым ценным продуктом в мире в следующем году. По словам главы Интерпола, еще до того, как некоторые вакцины были одобрены, преступники распространяли поддельные препараты. Кроме того он сообщил, что злоумышленники промышляли фальсифицированными антисептиками, антивирусными лекарствами и низкокачественными защитными масками.