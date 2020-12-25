Воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением в Ивановской области

В Пучеже (Ивановская область) 16 воспитанников детского сада были госпитализированы с признаками отравления, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет (СК) России.

В сообщении на сайте СК указывается, что инцидент произошел накануне, 24 декабря.

Всего за помощью медиков обратились 43 ребенка, из них 16 госпитализировали с признаками отравления.

Пучежским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п.«б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В детском дошкольном учреждении были изъяты «образцы продуктов питания для направления на экспертизу, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Действиям должностных лиц детского сада будет дана надлежащая правовая оценка.

Ранее в Астрахани из-за превышения концентрации хлора в бассейне госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 32 человек, среди них больше 20 – дети.

В региональном ГУ МЧС сообщали, что концентрация хлора в бассейне превысила норму в 25 раз. СК предъявил обвинение руководителю бассейна.