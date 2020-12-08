СК предъявил обвинение руководителю астраханского бассейна

Исполняющему обязанности директора спортивного комплекса «Динамо» в Астрахани, в котором 32 человека отравились хлором, предъявили обвинение, сообщил региональный СУ СК.

Обвинение предъявлено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Исполняющая обязанности директора «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» является ответственным лицом за безопасность на объекте, также в ее должностные обязанности входит контроль за техническим состоянием здания спортивного комплекса», – отметили в СК.

По предварительным данным следствия, работник комплекса перепутал баки, в результате чего были смешаны две жидкости с разным составом. Произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор. Вещество поднялось с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители.

«Летучая газообразная смесь воздействовала на слизистые глаз и органов дыхания, вызвав химические ожоги и отеки. Стоит отметить, что происшествие имело место в первый рабочий день указанного сотрудника. Мужчину допустили к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа, который должна была провести обвиняемая», – уточнили в ведомстве.

Следователи назначили 30 судмедэкспертиз по отобранным в ходе осмотра места образцам проб воды и воздуха. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Астрахани из-за превышения концентрации хлора в бассейне госпитализировали 16 человек, в том числе 13 детей. Позже число пострадавших увеличилось до 32 человек, среди них больше 20 – дети. В региональном ГУ МЧС сообщали, что концентрация хлора в бассейне превысила норму в 25 раз.