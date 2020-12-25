В Сети разгорелся скандал из-за поста украинского журналиста в день похорон Кернеса

Пост украинского журналиста Егора Чечеринды в день похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса вызвал возмущение в соцсетях. Чечеринда разместил на своей странице фотографию, сделанную в день прощания с наркобароном Пабло Эскобаром.

«Просто нищие всегда «благодарны» своим «хозяевам», – написал Чечеринда в Facebook.

Комментаторы предположили, что таким образом журналист провел аналогию между Эскобаром и Кернесом и раскритиковали автора поста.

«Завидуете? Здоровья вам, но не дай бог с вами что то случится – закопают и через день забудут», – написал один из пользователей.

«А сколько школ построил автор, чтобы с ним так прощались?» – спросил другой подписчик.

«Урода кусок ты. Кого там с рабами сравниваешь?! Люди хоронили человека с большой буквы, а тебя даже родные не проводят!» – заявили в комментариях.

Некоторые, впрочем, согласились с журналистом, отметив, что Кернес не сделал «ничего хорошего простому обывателю».

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в берлинской клинике, куда политик был госпитализирован в сентябре в тяжелом состоянии. Харьковский адвокат Александр Дрижанов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Кернесу звание героя посмертно.