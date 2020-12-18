Зеленского попросили присвоить звание героя Украины мэру Харькова Кернесу

Харьковский адвокат Александр Дрижанов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить Кернесу звание героя посмертно.

Установить памятник Геннадию Кернесу, а также присвоить ему звание героя Украины, – с такими петициями обратился к Зеленскому харьковский адвокат Александр Дрижанов. По его мнению, Кернес является лучшим и выдающимся городским мэром за всю историю города Харькова и историю современного государства, приводит слова адвоката ТАСС.

Для того, чтобы петиции рассмотрел Зеленский, каждая из них должна набрать не менее 25 тыс. голосов. Горсовет Харькова также предлагает поставить памятник Кернесу или назвать в его честь улицу, 17 и 18 декабря в городе объявлены дни траура.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции в берлинской клинике, куда политик был госпитализирован в сентябре в тяжелом состоянии после заражения коронавирусом.