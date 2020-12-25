В Белоруссии рассказали о цене на российский газ в 2021 году Скончался замглавы МИД Белоруссии 25 декабря 2020, 17:02 Текст: Абдулла Шакиров

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, назначенный послом республики в США, скоропостижно скончался в пятницу, сообщил пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз. «Олег Иванович Кравченко скоропостижно скончался», – передает сообщение Глаза РИА «Новости». Как рассказал представитель белорусского МИДа, Кравченко не успел уехать на работу в Соединенные Штаты. Напомним, замминистра иностранных дел Белоруссии был назначен послом в июле этого года. В сентябре 2019 года заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов, которые были отозваны более 10 лет назад.

