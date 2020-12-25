Широков решил продать на аукционе бутсы, в которых избил арбитра

Бывший игрок сборной России по футболу Роман Широков выставит на аукцион бутсы, в которых избил арбитра Никиту Данченкова во время матча любительских команд, сообщил адвокат спортсмена Вадим Лялин.

Стартовая цена лота – 100 тыс. рублей. Вырученные с продажи бутс деньги будут отправлены детям из неблагополучных семей в качестве подарка на Новый год, передает РИА «Новости».

Как отметил адвокат Широкова, бутсы «без шипов и без крови».

В пятницу футболиста приговорили к 100 часам обязательных работ и обязали выплатить Данченкову 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Гособвинение требовало для Широкова один год и 10 месяцев ограничения свободы.

По версии следствия, Широков избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как футболист ударил кулаком арбитра в лицо, после того, как тот показал ему красную карточку. Широков пытался добить судью ногами, но его оттащили другие футболисты. После случившегося спортсмен извинился перед Данченковым в Instagram.

Травмы глазничной области, полученные судьей, были квалифицированы как «причинение легкого вреда здоровью». Представители Данченкова считают, что имело место покушение на убийство. По их словам, арбитр мог получить более серьезные травмы, если бы в потасовку не вмешались другие футболисты. Данченков подал к обидчику гражданский иск на 500 тыс. рублей.