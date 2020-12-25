Футболиста Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ

Бывшему футболисту сборной России Роману Широкову назначили 100 часов обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова, сообщили в Преображенском суде Москвы.

«Суд признал Широкова виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на 100 часов», – передает сообщение суда РИА «Новости».

Кроме того, был частично удовлетворен гражданский иск в отношении спортсмена – Широкова обязали выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Гособвинение требовало для Широкова один год и 10 месяцев ограничения свободы.

По версии следствия, футболист избил Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в соцсетях. На нем видно, как футболист ударил кулаком арбитра в лицо, после того, как тот показал ему красную карточку. Широков пытался добить судью ногами, но его оттащили другие футболисты. После случившегося спортсмен извинился перед Данченковым в Instagram.

Травмы глазничной области, полученные судьей, были квалифицированы как «причинение легкого вреда здоровью». Представители Данченкова считают, что имело место покушение на убийство. По их словам, арбитр мог получить более серьезные травмы, если бы в потасовку не вмешались другие футболисты. Данченков подал к обидчику гражданский иск на 500 тыс. рублей.