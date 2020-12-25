Врачи развенчали миф об опасности майонеза

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25 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Европейский рынок оценил стабильность поставок российского газа Алексей Филиппов/РИА Новости
Обвалившиеся в этом году до исторического минимума цены на газ, теперь ставят иные рекорды. Природный газ резко подорожал по всему миру. В Азии СПГ подскочил в цене почти в шесть раз, в Европе топливо штурмует рекордный с февраля 2019 года уровень. Но если для России – это благо, то для Украины появились плохие новости: Киеву придется где-то искать внезапно ставший дефицитом газ. Подробности...
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Пашинян удержал власть вопреки всему

Против Пашиняна теперь даже церковь, и священники обещают ему божий суд Владимир Смирнов/ТАСС
Свержение правительства Никола Пашиняна, запланированное оппозицией на эту неделю, похоже, не состоится. Армяне громогласно объявляют своего премьера предателем и преступником, однако отказываются принимать деятельное участие в его отстранении от власти. В чем причина того, что Пашинян удержался на своем посту вопреки большинству прогнозов? И каков в этом российский интерес?  Подробности...
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Десять главных технологических достижений России в 2020 году

Супертанкер «Владимир Мономах» – один из образцов российских технологических достижений 2020 года Пресс-служба ССК "Звезда"/ТАСС
Владимир Путин предложил объявить 2021-й Годом науки и технологий. Эта инициатива не случайна – несмотря на санкции Запада и пандемию, в России на первые роли все больше выходит инновационная экономика. Какие главные научно-технологические успехи достигнуты отечественными учеными и промышленностью в уходящем году? Подробности...
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Станет ли Зеленский последним президентом Украины

Комик Зеленский полностью дискредитировал институт президентства на Украине, считает оппозиция «Ржевский против Наполеона», «Централ Партнершип»
Зеленский позорит и разрушает институт президентства, считает украинская оппозиция. По ее мнению, народ может разочароваться в этой форме правления и Украина станет парламентской республикой. Удивительно, но подобную трансформацию власти поддерживают многие политические силы страны. Однако у президентской формы правления есть очень сильный защитник. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Что на самом деле запретила Госдума «запретительными законами»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Депутаты Госдумы решили навести порядок на митингах и в интернете. В наступающем 2021 году порядок стране очень понадобится. Нас ждут выборы в Госдуму и начало работы администрации Байдена. Подробности...
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СНГ перестало быть постсоветским

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
То, что происходило на западе, юге и востоке Содружества Независимых Государств в уходящем году – не просто частные встряски, а системный сдвиг, завершающий один исторический период и открывающий дорогу новому. Подробности...
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Журналистика – это тоже национальное достояние

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
К какой-то части журналистики – не ко всей – и общество, и государство должны подходить не как к бизнесу, а как к искусству. Иначе вокруг останется выжженная земля, на которой сияющей вершиной будет Дудь. Подробности...
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Зеленский как последний президент Украины

Додон решил забрать власть в Молдавии

Зачем в США признали славян «цветными»

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Врачи развенчали миф об опасности майонеза

    25 декабря 2020, 14:30

    Текст: Абдулла Шакиров

    Представления о майонезе как об опасном для здоровье продукте давно устарели. Качественный майонез по составу почти такой же, как растительное масло, сообщила член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

    «В самом майонезе нет ничего страшного. Майонез делают на основе растительного масла и яичного порошка, а добавление сахара там минимальное. То есть если это качественный майонез, то в принципе, это то же самое, что растительное масло, – цитирует специалиста «Ридус».

    Как отметила Макиша, из-за того, что майонез очень вкусный, его добавляют во многие блюда в большом количестве, повышая их калорийность. В качестве замены майонезу врач предложила заправлять салаты греческим йогуртом или сметаной с горчицей. Также, по ее словам, майонез можно разбавить со сметаной, ряженкой, простоквашей или йогуртом.

    Врач-диетолог Дарья Русакова в свою очередь рассказала, что вреден для организма не столько сам майонез, сколько размеры порций блюд, имеющих его в своем составе. Кроме того, следует учитывать и другие калорийные продукты в салатах, например, колбасу, которую можно заменить на мясо птицы, отметила специалист.

    «Можно приготовить майонез в домашних условиях, но тут нужно быть аккуратным, потому что в классическом варианте майонеза используются яйца, а они могут нести в себе сальмонеллез. Поэтому лучше заменить куриные яйца на перепелиные», – посоветовала диетолог.

    Заменить майонез Русакова предложила бальзамическим уксусом или лимонным соком, а для традиционных новогодних салатов, таких как оливье, использовать менее жирные майонезы.

    Ранее диетологи раскрыли секреты приготовления дешевых новогодних салатов.


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