Врачи развенчали миф об опасности майонеза

Представления о майонезе как об опасном для здоровье продукте давно устарели. Качественный майонез по составу почти такой же, как растительное масло, сообщила член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«В самом майонезе нет ничего страшного. Майонез делают на основе растительного масла и яичного порошка, а добавление сахара там минимальное. То есть если это качественный майонез, то в принципе, это то же самое, что растительное масло, – цитирует специалиста «Ридус».

Как отметила Макиша, из-за того, что майонез очень вкусный, его добавляют во многие блюда в большом количестве, повышая их калорийность. В качестве замены майонезу врач предложила заправлять салаты греческим йогуртом или сметаной с горчицей. Также, по ее словам, майонез можно разбавить со сметаной, ряженкой, простоквашей или йогуртом.

Врач-диетолог Дарья Русакова в свою очередь рассказала, что вреден для организма не столько сам майонез, сколько размеры порций блюд, имеющих его в своем составе. Кроме того, следует учитывать и другие калорийные продукты в салатах, например, колбасу, которую можно заменить на мясо птицы, отметила специалист.

«Можно приготовить майонез в домашних условиях, но тут нужно быть аккуратным, потому что в классическом варианте майонеза используются яйца, а они могут нести в себе сальмонеллез. Поэтому лучше заменить куриные яйца на перепелиные», – посоветовала диетолог.

Заменить майонез Русакова предложила бальзамическим уксусом или лимонным соком, а для традиционных новогодних салатов, таких как оливье, использовать менее жирные майонезы.

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