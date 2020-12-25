Комитет защиты национальных интересов составил топ антироссийских инициатив от иноагентов

Проект «Комитет защиты национальных интересов» составил досье на 560 лиц и организаций, принимающих активное участие в реализации антироссийских программ на средства из-за рубежа. Как утверждают авторы исследования, в их число вошли учредители, руководители и сотрудники некоторых НКО-иноагентов, а также нежелательные организации.

Как сообщают в комитете, на деятельность этих структур и лиц было выделено 8 млрд рублей. Работа велась по 10 основным направлениям: участие в несанкционированных мероприятиях и призывы к ним, создание положительного имиджа иностранных агентов в России, критика воссоединения Крыма с Россией, формирование негативного образа России за рубежом и внутри страны, делигитимация народного голосования за принятие поправок в Конституцию России, пропаганда ЛГБТ, легализация и частичная декриминализация употребления наркотиков, криминальная деятельность (множество оппозиционных активистов, получающих иностранное финансирование, являются бывшими преступниками, судимыми по тяжким статьям УК РФ), поддержка проукраинских преступников и террористов, возбуждение ненависти и вражды, передает Ruposters.

По итогам исследования эксперты «Комитета защиты национальных интересов» пришли к выводу, что иностранные средства, полученные рядом политических НКО и нежелательными организациями из-за рубежа, направлялись для дестабилизации ситуации в стране и пропаганды маргинальных ценностей.