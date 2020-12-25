Из-за снега в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 рейсов

Более 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах на фоне сильного снегопада в пятницу, следует из данных «Яндекс.Расписания».

По информации на 09.32 пятницы, во Внуково семь рейсов задержаны, пять – отменены; в Домодедово 12 рейсов задержаны, три – отменены; в Шереметьево четыре рейса задержаны, один рейс отменен, передает РИА «Новости».

Накануне москвичей предупредили о надвигающейся метели. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что Москву в пятницу атакует циклон «Грета», будет идти снегопад, выпадет до 11 мм осадков.

Водителям рекомендовано снижать скорость на дорогах, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров. Также автомобилистам советуют не парковаться вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и иметь светоотражающие элементы на одежде при движении по краю проезжей части.