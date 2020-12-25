Патриарх Кирилл призвал священников отказаться от «левых» свечей

Духовенству следует закупать для приходов свечи, которые производит предприятие «Софрино», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он призвал «отказаться от приобретения «левых» свечей». Патриарх отметил, что «не вся номенклатура свечей, которые продаются в приходах, покрывается производством «Софрино». По его словам, через приходы можно реализовывать «особые свечи», если «Софрино» их не производит.

«Но если оно производит, ваш долг – приобретать свечи «Софрино», – приводит ТАСС слова патриарха, обратившегося к духовенству на ежегодном собрании Московской епархии. Он назвал поддержку церковного предприятия важным и общим для духовенства делом.

Напомним, патриарх Кирилл поручил «Софрино», являющемуся основным производителем предметов церковного обихода, сертификацию производящейся в России церковной продукции. Оно также проводит реставрационные работы, осуществляет разработку архитектурных проектов храмов и часовен, дизайна их внутренних интерьеров и выполняет индивидуальные заказы.

В 2019 году компания «Мезыбь», которая относится к структуре Московского патриархата, получила лицензию на производство, хранение и поставки вина, в компании объяснили, что вино будет производиться для продажи, а не для богослужебных потребностей.

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