Половина американцев сочла Трампа «несостоявшимся» президентом

Половина американцев считает, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп войдет в историю как несостоявшийся президент, так как оставляет США более разобщенными, чем они были до его прихода, следует из исследования Университета Саффолка.

Как великого президента Трампа оценивают 16% опрошенных, хорошим руководителем республиканца считают 13% респондентов, столько же полагают, что он приемлемый лидер, передает ТАСС со ссылкой на USA Today.

«В прошедшие четыре года недоставало ни сочувствия, ни понимания – всего, кроме преследования личных интересов президента Трампа, его друзей, союзников и членов семьи. Вероятно, были и худшие президенты, но он, определенно, самый плохой на моем веку», – заявила жительница штата Иллинойс Бабетт Сэлус.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание демократа Джо Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, а действующий американский лидер Дональд Трамп – 232. Президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.

При этом Трамп отказался признать победу Байдена. Он не раз заявлял, что кандидат от Демократической партии проиграл президентские выборы в США. Кроме того, Трамп отказался покидать Белый дом в день инаугурации Байдена и потребовал назначить спецпрокурора из-за фальсификаций на выборах.