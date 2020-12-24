В Москве установили сроки зимних школьных каникул

Каникулы в школах Москвы могут начаться не раньше 31 декабря и закончиться не позднее 10 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«В образовательных организациях, работающих по традиционному и по модульному режиму обучения, зимние каникулы могут начинаться не ранее 31 декабря 2020 года и заканчиваться не позднее 10 января 2021 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там отметили, что департамент образования и науки Москвы определяет лишь рекомендуемые сроки каникул, а дату их начала и окончания каждая школа определяет самостоятельно при участии управляющего совета школы. При этом школы несут ответственность за качество образования и должны в полном объеме обеспечивать реализацию образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.