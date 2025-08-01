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Ко Дню ВДВ «Единая Россия» доставила сотни тонн помощи в зону СВО
Ко Дню ВДВ партия «Единая Россия» отправила на передовую сотни тонн гуманитарной помощи, включая мотоциклы, квадроциклы, ударные дроны и бытовую технику.
Гуманитарные конвои для участников спецоперации были отправлены из Москвы, Татарстана, Кубани, Ростовской и Костромской областей, Башкортостана, Югры и ряда других регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Воинам доставили транспорт высокой проходимости, включая мотоциклы и квадроциклы, ударные дроны, генераторы, а также продукты, гигиенические средства, лекарства, бытовую технику и маскировочные сети.
«Я уверен – все то, что сегодня передается, однозначно востребовано и его ждут наши товарищи в зоне проведения специальной военной операции. И мы будем это делать столько, сколько это необходимо. Поэтому всем бойцам хочу пожелать удачи, успехов, а нам всем такой долгожданной Победы», – сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Сам Якушев принимал личное участие в отправке партии техники и оборудования из Югры.
Бойцы отмечают, что новая техника поможет эффективнее выполнять боевые задачи, включая разведку и эвакуацию. По словам бойца с позывным «Кот», спецтехника будет полезна для проверки новых огневых позиций, разведки и эвакуации, а также для доставки инвентаря и продуктов на труднодоступные позиции.
С начала спецоперации активисты партии уже доставили более 66 тыс. ударных дронов, 3,8 тыс. разведывательных беспилотников, средства РЭБ, рации и другое оборудование. На закупку и передачу необходимых средств для военнослужащих собрано более 14,7 млрд рублей.
Региональные отделения «Единой России» доставили более 141 тыс. тонн гуманитарного груза, в том числе продукты, лекарства, стройматериалы и бытовую технику, в новые и приграничные регионы. Для мирных жителей работают 20 пунктов выдачи помощи.