Мужчина выстрелил в голову бывшей жене в Москве

Мужчина выстрелил в голову бывшей жене на западе Москвы, она госпитализирована, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «возбуждено уголовное дело по признакам преступлений (...) «Покушение на убийство» и (...) «Незаконный оборот оружия», передает РИА «Новости».

По данным следствия, 23 декабря возле дома на Беловежской улице мужчина выстрелил в голову своей бывшей жене, с которой у него был конфликт.

«Следствие принимает меры к задержанию лица, причастного к совершению преступления», – добавила Иванова.

Это второй подобный инцидент за сутки: ранее в четверг сообщалось, что злоумышленник дважды выстрелил в девушку из пистолета и скрылся с места преступления. Оружие он выбросил, убегая с места событий.

Пострадавшей оказалась 30-летняя Наталья П. Сообщалось, что в нее мог стрелять отвергнутый возлюбленный, который около месяца выслеживал женщину. В связи со стрельбой открыто уголовное дело о покушении на убийство. При этом сначала сообщалось, что девушка пострадала от светошумовой гранаты.

Позже в СК подтвердили смерть пострадавшей. До этого о ее гибели сообщил информированный источник.