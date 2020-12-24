«Маршал Шапошников» впервые выполнил пуск крылатой ракеты «Уран» Стало известно о подготовке сразу нескольких ПАК ДА для испытаний Фрегат «Григорович» ушел на смену «Эссену» в Средиземноморье 24 декабря 2020, 11:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия отправила в Средиземное море фрегат Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Григорович», который сменит там другой однотипный корабль «Адмирал Эссен», сообщили в пресс-службе ЧФ. «В дальней морской зоне корабль сменит экипаж фрегата «Адмирал Эссен», выполняющий специальные задачи с октября 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Отмечается, что сейчас «Адмирал Григорович» проходит проливы Босфор и Дарданеллы. Фрегат «Адмирал Григорович» является головным кораблем серии 11356, построенным для усиления Черноморского флота. Всего таких кораблей на ЧФ три – это также «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Фрегаты проекта 11356 имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн и способны развивать скорость до 30 узлов. Они вооружены ракетным комплексом «Калибр», зенитным ракетным комплексом «Штиль-1» и ракетно-артиллерийским комплексом «Палаш», артиллерией, торпедными аппаратами и реактивной бомбометной установкой. Напомним, в мае фрегат «Адмирал Григорович» впервые отправился в Индийский океан.

