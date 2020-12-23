Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины

Тернопольский областной совет просит украинского президента Владимира Зеленского вернуть звание Героя Украины лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу.

«Просим не повторять ошибок предыдущих президентов Украины и для восстановления справедливости вернуть звание Героя Украины с вручением ордена Государства (посмертно) Роману Шухевичу и Степану Бандере за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство», – цитирует агентство «Укринформ» решение совета.

Ранее Зеленский уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере.

Напомним, ранее ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».