Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о своем отношении к лидеру Организации украинских националистов (ОУН*, запрещена в России) Степану Бандере.

«У меня не может быть отношения к таким людям, к таким событиям в такие времена, о которых мы с вами читаем, но мы там не жили. Не может быть просто личного отношения», – сказал глава государства в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос, считает ли он Бандеру героем, Зеленский заявил, что это относится ко всем, кто защищал независимость Украины.

При этом он добавил, что на Украине «от героя до врага – один шаг». Зеленский призвал не спекулировать теме отношения к Бандере.

«Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры. Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», – заявил президент.

Напомним, ранее ЦРУ опубликовало более 13 млн страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру Организации украинских националистов (ОУН*) Степану Бандере. «Рассекречено в соответствии с Законом о разоблачении нацистских военных преступников», – гласит подпись под документом.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является «профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник».