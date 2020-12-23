«Газпром-медиа» приобрел российский аналог TikTok

«Газпром-медиа» приобрел технологии для запуска сервиса с вертикальным видео по принципу TikTok для российских блогеров. В нем будет использоваться мобильное приложение «Я Молодец», разработанное при поддержке фонда «Иннопрактика», сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров.

Предметом сделки стали исключительные права на приложение и неисключительные права на программное обеспечение (ПО) с правом модификации и переработки, «это позволит холдингу использовать ПО проекта для ускорения создания нового видеосервиса, ориентированного на российских блогеров», уточнил он. Такая платформа с пользовательским контентом (User Generated Content, UGC) начнет работать в ближайшие два года, передает «Коммерсант» со ссылкой на Жарова.

«Я Молодец» представляет собой молодежную социальную сеть коротких вертикальных видео в формате мобильного приложения. Проект развивался при поддержке фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова, уточнил господин Жаров. «Иннопрактика» не инвестировала в проект, но как негосударственный институт развития, созданный для поддержки инноваций, оказала компании «организационное и экспертное содействие», так как считает важным развитие перспективных отечественных технологий, в том числе коммуникационных платформ для молодежи, сообщили в фонде.

По данным Kartoteka.ru, у ООО «Ямолодец» несколько учредителей: ООО «Вижн Медиа центр» Ирины Мелединой (57%), гендиректор Андрей Серов (23%), Александр Зеленщиков, Илья Карпинский, Эдуард Гуринович и Кристин Пасечник (по 5%).

Зеленщиков отметил, что компания создала софт, оптимизированный в том числе под быструю загрузку видео в мобильных сетях, но сознательно не масштабировала проект, поскольку для этого требовался стратегический инвестор, которым и стал «Газпром-медиа».

Тот же TikTok активно используют музыкальные телеканалы, запуск любого клипа сейчас должен сопровождаться каким-нибудь челленджем, указывает издатель «N+1» Андрей Коняев. «Газпром-медиа», вероятно, хочет свой TikTok, синергия с другими активами очевидна. Но попытка сделать такое с Rutube ничем хорошим не закончилась. Оказалось, люди не готовы массово ради такого контента идти на Rutube. Все забывают, что TikTok стал явлением после того, как там были уже миллионы людей. В таких проектах нужна толпа», – пояснил он.

У медиахолдингов, которые будут владеть новыми средствами доставки контента и формировать новые способы потребления, будет конкурентное преимущество, уверен основатель веб-кинотеатра с вертикальным видео Chill Антон Калинкин. UGC-контент, по его словам, очень востребован, он «разговаривает с аудиторией на одном языке и понимает эмоциональные тренды», а малые креативные группы будут формировать контентный рынок будущего.

В связи с миграцией потребления контента в мобильные устройства растет потребление вертикального видео, отсюда интерес холдингов к развитию таких платформ, добавила директор по продукту «ВКонтакте» (развивает похожий сервис «Клипы») Марина Краснова.

Блогеры – драйвер в потреблении контента и привлечении денег рекламодателей, но интеграция внешнего решения потребует времени и ресурсов, предупреждает руководитель programmatic-продуктов Rambler Group Евгений Вольнов.