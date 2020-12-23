Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару 23 декабря 2020, 10:20 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,09%, до 75,845 руб., курс евро вырос на 0,03%, до 92,25 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.11 американская и европейская валюты уже торговались в «красной» зоне. Так, курс доллара усилил падение до 0,46% и торговался на уровне 75,56 руб. Курс евро снижался до 92,13 руб. (-0,1%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

