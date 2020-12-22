В магазинах начали сбор подарков для сирот и детей из малоимущих семей

Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) собирают новогодние наборы детям из «корзин радости», установленных в гипермаркетах и продуктовых магазинах.

В частности, такая акция стартовала в Краснодаре. В преддверии Нового года партию подарков вручили костюмированные Дед Мороз и Снегурочка. «Традиционно мы поздравляем деток Краснодарского края сладкими подарками и игрушками под Новый год. В большей степени это ребята с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Улыбающиеся счастливые детки – лучшая награда в работе общественников», – сообщила участник акции #МыВместе, эксперт ОНФ в Краснодарском крае Ольга Беседина, говорится на сайте ОНФ.

К новогодней акции присоединились 15 магазинов в Краснодарском крае. Оформленные в новогодней стилистике «корзины радости» установлены в пяти магазинах «Магнит», в двух гипермаркетах «О’Кей», трех магазинах Granat в Краснодаре. Также найти корзинки акции можно в двух продуктовых магазинах «Миндаль» в Темрюке, двух магазинах в станице Павловской и «Магните» в Кореновке. Любой желающий может поучаствовать в акции и приобрести сладости и игрушки для детей.

«После обращения волонтеров #МыВместе мы с радостью установили корзинку, чтобы обеспечить детей долгожданными новогодними подарками. Такие добрые акции не должны оставаться без внимания! Не каждый родитель ввиду различных обстоятельств может подарить своим деткам подарок, поэтому активисты Народного фронта готовы исполнить их мечту. Также сотрудники нашего гипермаркета активно покупают игрушки и сладости, а после кладут их в «корзину радости», расположенную на территории «О’Кей»», – рассказал директор гипермаркета «О’Кей» в Краснодаре Кирилл Бережной.

Также активисты ОНФ запустили проект «Корзины радости» в Свердловской области. В них любой желающий может положить оплаченный сладкий набор, игрушку или подарок на свой вкус. Таким образом свердловчане, несмотря на пандемию и отмену новогодних елок, могут объединиться и подарить праздник детям из многодетных и малообеспеченных семей, сообщается на сайте ОНФ.

К реализации проекта уже подключились несколько торговых сетей: «корзины радости» установлены в более чем 50 магазинах Свердловской области. Ранее многие из торговых точек сотрудничали с Народным фронтом в рамках проекта «Тележка добра»: в специальных боксах за линией касс неравнодушные граждане оставляли продукты с длительным сроком годности. Волонтеры формировали из них наборы и доставляли их нуждающимся. Благотворительную помощь получили около 500 свердловских семей.

Новогодние подарки из «корзин радости» также будут доставлять волонтеры в нарядах Снегурочки и Деда Мороза, при этом соблюдая все меры безопасности. «Это очень правильная и своевременная акция. В период пандемии многие семьи оказались в сложной жизненной ситуации, у людей снизились доходы, некоторые вовсе лишились рабочих мест. И мы рады, что общими усилиями с участием неравнодушных граждан мы сможем принести праздник в дома этих семей. Ведь именно Новый год – пора волшебства! Собранные в рамках акции сладкие наборы и игрушки подарят радость малышам и их родителям, помогут им с правильным позитивным настроем шагнуть в новый, 2021 год», – подчеркнула участница акции #МыВместе, член Центрального штаба ОНФ, руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева.

Напомним, идею подарить детям Новый год, невзирая на распространение коронавируса, 5 декабря, в День добровольца, поддержал президент России, лидер ОНФ Владимир Путин. Тогда волонтер из Ивановской области, «Кохомский Дед Мороз» Володя Смирнов предложил организовать общероссийскую акцию «Новый год в каждый дом».